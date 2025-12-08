Эрдоган: Турция мобилизовала дипломатию для мирного урегулирования на Украине

Анкара "руководствуется девизом о том, что в справедливом мире не бывает проигравших", заявил турецкий лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Владимир Смирнов/ ТАСС

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Турция мобилизовала все дипломатические возможности для поиска путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшихся в Стамбуле.

"На сегодняшних переговорах мы рассмотрели актуальные региональные и глобальные вопросы, включая события на Ближнем Востоке и Украине. Турция с самого начала войны [украинского конфликта] мобилизовала все свои дипломатические возможности для установления справедливого и прочного мира между сторонами. Наши шаги на этом направлении известны всему мировому сообществу. Мы приложим все усилия для урегулирования, руководствуясь девизом о том, что в справедливом мире не бывает проигравших", - сказал Эрдоган.

Говоря о международном сотрудничестве двух стран, турецкий лидер отметил "вклад Венгрии в работу Организации тюркских государств". "В мае прошлого года неофициальный саммит нашей организации прошел под председательством Венгрии и стал историческим событием. Это был первый саммит тюркского мира, проведенный в пределах границ Европейского союза", - отметил Эрдоган.

Кроме того турецкий президент выразил "уверенность, что Венгрия продолжит вносить конструктивный вклад и оказывать сильную поддержку в процессе получения Турцией полноправного членства в ЕС, что является стратегической целью республики".