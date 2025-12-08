Valor Econômico: Бразилия просит Венесуэлу "смягчить ответ" США в случае их агрессии

При этом в администрации президента Бразилии Лулы да Силвы намерены сделать все для того, чтобы не допустить начала атак США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы просит венесуэльские власти отказаться от военного ответа на возможную агрессию США. Об этом сообщила бразильская газета Valor Econômico со ссылкой на неназванных советников бразильского лидера.

По их словам, в Бразилиа пытаются убедить руководство Боливарианской Республики "смягчить ответ" на возможные американские удары по территории страны. Бразилия хочет избежать еще большей эскалации в регионе, отметило издание.

При этом в администрации Лулы да Силвы намерены сделать все для того, чтобы не допустить начала атак США. Бразильское руководство считает это основной внешнеполитической задачей на данный момент, а глава государства по-прежнему рассчитывает, что сможет сыграть роль посредника между конфликтующими сторонами.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.