Рубио: администрация Трампа настроена на укрепление альянса AUKUS

Госсекретарь напомнил, что военное министерство США завершило проведение оценок относительно участия Вашингтона в упомянутом альянсе

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация настроена на дальнейшее укрепление трехстороннего военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США). Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"По указанию президента [США Дональда Трампа] AUKUS движется вперед полным ходом", - отметил он в начале встречи в Госдепартаменте с участием главы Пентагона Пита Хегсета, заместителя премьер-министра, министра обороны Австралии Ричарда Марлиза и министра иностранных дел этой страны Пенни Вонг. Рубио напомнил, что военное министерство США завершило проведение оценок относительно участия Вашингтона в упомянутом альянсе. "Этот пересмотр касался того, как мы можем расширять эти отношения, как развивать их во многих сферах", - пояснил он.

"Мы укрепляем AUKUS, который отвечает интересам Америки, Австралии и Соединенного Королевства", - отметил Хегсет.

Трехсторонний пакт AUKUS был заключен в 2021 году при предыдущем президенте США Джо Байдене. Этот альянс предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал при Байдене, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.

Россия и Китай указывали, что западные страны взяли курс на создание азиатского аналога НАТО. Как неоднократно подчеркивали в Пекине, подлинная цель стратегии США в регионах Тихого и Индийского океанов - "окружить КНР", в том числе создавая "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО и подрывая региональную интеграцию".

В июне администрация Трампа объявила, что рассматривает целесообразность сохранения альянса AUKUS. Пентагон "пересматривает AUKUS в том числе для того, чтобы гарантировать, что эта инициатива предыдущей [вашингтонской] администрации соответствует повестке дня президента [Дональда Трампа] America First ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС)", заявил тогда представитель военных кругов США.