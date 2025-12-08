В Грузии намерены обязать организаторов митингов согласовывать их с МВД

ТБИЛИСИ, 8 декабря. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" разработала законопроект, согласно которому организаторы митингов должны будут согласовывать место проведения акции протеста с МВД. Об этом заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

"Согласно предложенным поправкам, организаторы спонтанных и не спонтанных собраний и манифестаций будут обязаны предупреждать МВД вместо муниципального органа о собрании или манифестации. После получения предупреждения МВД будет дано полномочие предложить организаторам собрания или манифестации изменить место проведения или маршрут шествия в том случае, если предложенная форма или место проведения собрания или шествия создает угрозу общественному порядку, государственным и общественным органам, предприятиям, учреждениям, организациям или нормальной работе транспорта, беспрепятственному передвижению, правам и свободам людей", - сообщил на брифинге Кирцхалия.

В случае, если организаторы митинга не согласятся провести акцию в предложенном в МВД месте и все равно устроят демонстрацию там, где планировали изначально, ее участникам грозит административный арест сроком до 15 суток, а организаторам - до 20 дней. За повторное аналогичное нарушение предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до года.

Как подчеркнул Кирцхалия, поправки необходимы для достижения максимального баланса прав митингующих и тех граждан, которые ведут обычный образ жизни. "Мы видим, как конкретная группа из 300 человек, которой платят зарплату, на проспекте Руставели или других улицах пытается максимально создать дискомфорт нашим гражданам, тому большинству, которое живет нормальной жизнью - ходит на работу, возвращается, имеет свои планы", - отметил Кирцхалия.

По словам лидера парламентского большинства, поправки в закон об акциях и манифестациях, а также в кодекс об административном правонарушении будут рассмотрены в парламенте в ускоренном порядке.

В Тбилиси более года ежедневно проходят акции протеста. Участники акций, несмотря на незначительное число, до недавнего времени каждый вечер перекрывали проезжую часть у здания парламента на центральном проспекте Руставели. В октябре парламент принял закон, по которому за искусственное перекрытие улицы демонстрантами, умещающимися в пешеходной зоне, полагается 15 суток ареста, за повторное нарушение - год тюрьмы. В результате полиция стала задерживать десятки протестующих, мешавших движению машин. В последние недели правоохранительные органы не позволяют участникам акций перекрывать проспект Руставели. Митингующие стали устраивать шествия по прилегающим к парламенту улицам.