США и Австралия работают над совместным производством гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты модернизируют инфраструктуру на авиабазах в Квинсленде и на Северной территории, "что позволяет осуществлять дополнительное размещение на ротационной основе американских бомбардировщиков", отметил военный министр США Пит Хегсет

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Вашингтон и Канберра наращивают сотрудничество в военно-промышленной сфере и работают над совместным производством гиперзвуковых крылатых ракет. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.

"Мы углубляем сотрудничество в сфере оборонной промышленности, сотрудничество по производству управляемых средств поражения", - отметил он в начале встречи с участием госсекретаря США Марко Рубио, заместителя премьер-министра, министра обороны Австралии Ричарда Марлза и министра иностранных дел этой страны Пенни Вонг.

"Мы работаем над совместным производством и совместным обслуживанием гиперзвуковых крылатых ракет, совместным обслуживанием ракет класса воздух - воздух, над программами сотрудничества в различных сферах, в том числе по торпедам Mark 54", - уточнил Хегсет.

"Мы модернизируем инфраструктуру на авиабазах в Квинсленде и на Северной территории, что позволяет осуществлять дополнительное размещение на ротационной основе американских бомбардировщиков, - отметил Хегсет, имея в виду базы в Австралии. - Мы модернизируем логистическую и другую инфраструктуру в Дарвине, чтобы можно было размещать на ротационной основе больше американских морских пехотинцев и предварительно развертывать больше [конвертопланов] Osprey MV-22".