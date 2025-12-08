Литва призвала ЕС объявить действия Белоруссии гибридной атакой

Республика предложила ужесточить санкции

ВИЛЬНЮС, 8 декабря. /ТАСС/. Литва обратилась к странам - членам ЕС с предложением признать действия Белоруссии в отношении литовских грузоперевозчиков и угрожающие безопасности гражданской авиации запуски с белорусской территории метеорологических зондов с сигаретной контрабандой гибридной атакой и ужесточить в связи с этим санкции.

"Необходим единый и решительный ответ ЕС, а также недвусмысленная оценка нарушений воздушного пространства как гибридной атаки, следствием чего должно быть расширение санкций против режима", - заявил на заседании министров юстиции и внутренних дел сообщества в Брюсселе глава МВД Литвы Владислав Кондратович. Его слова приводит министерство внутренних дел балтийской республики.

Кондратович считает, что Белоруссия "сознательно игнорирует международное право и даже использует модель преступления как услуги, получая доход от нелегальной деятельности и оказывая тем самым политическое давление на ЕС".

Литовско-белорусский пограничный кризис был вызван закрытием по одностороннему решению Вильнюса границы с 29 октября из-за запусков контрабандистами метеозондов. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли сотни литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.

С начала года Вильнюс насчитал более 600 случаев нарушения границы воздушными шарами контрабандистов, а также около 200 пограничных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Многократно в общей сложности на десятки часов приходилось закрывать международные аэропорты Вильнюса и Каунаса.