Словакия добивается исключений в миграционном пакте ЕС

Министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток напомнил, что в отличие от многих других государств - членов сообщества, в Словакии получили убежище десятки тысяч украинцев

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Словакия добивается для себя исключений в миграционном пакте Евросоюза. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток, принимающий участие во встрече глав МВД стран ЕС.

"Словакия должна получить исключения в миграционном пакте, так как приняла большое число беженцев из соседней Украины, - отметил он. - Не могу понять, почему республика не была включена в список стран, у которых должны быть какие-то исключения". Он напомнил, что в отличие от многих других государств - членов сообщества, в Словакии получили убежище десятки тысяч украинцев.

Шутай-Эшток накануне встречи глав МВД стран ЕС проинформировал, что Словакия отвергнет миграционный пакт и не позволит диктовать, кого ей следует принимать на своей территории. Братислава сможет поддержать этот документ только в случае, если ей будут предоставлены исключения в нем.