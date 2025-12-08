Нетаньяху считает, что его регулярное общение с Путиным идет на пользу интересам Израиля

США, Индия, Германия, Россия - четыре державы, связи еврейского государства с которыми значительно укрепились за последние два года, отметил израильский премьер-министр

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Кнессете (парламент), что регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным. По мнению премьера, это общение способствует защите интересов еврейского государства.

Выступая на парламентских дебатах, трансляцию которых вел телеканал Кнессета, Нетаньяху отверг утверждения оппозиции о том, что международный авторитет Израиля потерпел крах. Глава правительства подчеркнул, что в конце декабря в шестой раз встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также поддерживает активные контакты с другими мировыми лидерами.

"Добавлю, что у нас постоянные контакты с другой мировой державой - Россией. Я регулярно общаюсь с президентом Путиным, и эти личные связи на протяжении десятилетий служат нашим жизненно важным интересам. В том числе и сейчас, когда предпринимаются попытки помешать нам защитить нашу северную границу (с Ливаном и Сирией - прим. ТАСС)", - сказал израильский премьер.

"Итак, США, Индия, Германия, Россия - четыре державы, связи [Израиля] с которыми значительно укрепились за последние два года", - уверен Нетаньяху.