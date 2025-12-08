В Кот-д'Ивуаре Уаттара вступил в должность президента республики на четвертый срок

Он заявил, что приложит все усилия к тому, чтобы создать в стране инновационную экономику

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Алассан Уаттара принес в понедельник присягу президента Кот-д'Ивуара и вступил в должность главы государства на четвертый срок. Прямую трансляцию торжественной церемонии инаугурации, которая прошла в президентском дворце в Абиджане, вел новостной портал 7 Info.

"Перед суверенным народом Кот-д’Ивуара торжественно клянусь уважать и добросовестно защищать конституцию, олицетворять национальное единство и добросовестно исполнять свои должностные обязанности в интересах нации", - сказал он.

Уаттара сообщил, что в течение его нынешнего пятилетнего срока во властных структурах страны произойдет смена поколений. Он также заявил, что приложит все усилия к тому, чтобы создать в стране инновационную экономику.

Президентские выборы в Кот-д'Ивуаре состоялись 25 октября с участием пяти кандидатов. 83-летний Уаттара победил в первом туре с поддержкой избирателей в 89,77%.