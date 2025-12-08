Зеленский заявил, что новые предложения по мирному плану передадут США 9 декабря

Владимир Зеленский также отметил, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20"

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © AP Photo/ Andrew Medichini

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что 9 декабря США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"Я думаю, план будет готов где-то завтра к вечеру. Думаю, мы изучим его еще раз и передадим США", - сказал Зеленский. При этом он заявил, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а также что компромисс по вопросу территорий "пока не найден".

8 декабря Зеленский прибыл в Лондон и встретился с главой британского правительства Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном для обсуждения хода переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

О плане Вашингтона

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.