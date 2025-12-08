Зеленский: Украине нужно $15 млрд на закупку оружия по программе PURL

На 2025 год "не хватало $1,5 млрд", но Нидерланды 8 декабря выделили $700 млн, утверждает Владимир Зеленский

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что Украине требуется $15 млрд по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для закупки вооружений в 2026 году.

"Программа PURL нуждается в $15 млрд. На этот год не хватало [$]1,5 млрд, но Нидерланды сегодня выделили [$]700 млн. Теперь не хватает [$]800 млн", - приводит его слова украинское издание "Новости. Live" в своем Telegram-канале.

Инициатива PURL была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Этот механизм позволяет союзникам по НАТО выкупать вооружения для Украины из американских запасов. Поставки по линии PURL должны происходить каждые две-три недели.