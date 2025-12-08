"Евротройка" поручила советникам продолжить работу по урегулированию на Украине

Лидеры Великобритании, Франции и Германии также обсудили достигнутый прогресс по использованию замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины, говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Кира Стармера

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Советники лидеров Великобритании, Франции и Германии по национальной безопасности продолжат обсуждение урегулирования конфликта на Украине в ближайшие дни по поручению своих руководителей. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Кира Стармера, распространенном по итогам его встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, германским канцлером Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским в Лондоне.

"Лидеры обсудили важность мирных переговоров под руководством США для европейской безопасности и поддержали достигнутый прогресс. Они поручили своим советникам по национальной безопасности продолжить обсуждение в предстоящие дни. Лидеры указали на необходимость справедливого и длительного мира на Украине, который предусматривает надежные гарантии безопасности", - информировала канцелярия.

"Лидеры также обсудили достигнутый прогресс по использованию замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что после встречи членов "евротройки" Стармер вместе с Зеленским провел видеозвонок с участниками "коалиции желающих". Это были "лидеры Еврокомиссии, Евросовета, Финляндии, Норвегии, Италии, Дании, Польши, Швеции, Нидерландов, НАТО и высокопоставленный представитель Турции".