ФРГ не будет принимать просителей убежища в рамках механизма солидарности ЕС

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт также заявил, что страна не будет оказывать финансовую помощь в рамках этого механизма в 2026 году

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что ФРГ не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности. Об этом сообщило агентство DPA.

После встречи глав МВД ЕС в Брюсселе Добриндт, как указывает DPA, также отметил, что Германия не будет оказывать финансовую помощь в рамках механизма солидарности ЕС в 2026 году.

Ранее страны Евросоюза договорились об ужесточении миграционной политики. После длившихся несколько месяцев переговоров министры внутренних дел ЕС согласовали более строгие правила предоставления убежища. В частности, в пределах ЕС планируется переселить 21 тыс. просителей убежища из государств, находящихся под наибольшим миграционным давлением. В рамках механизма солидарности менее обремененные страны ЕС должны предоставить дополнительно €420 млн. Однако возможны и другие формы помощи.

3 декабря газета Die Welt со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев сообщила, что число просителей убежища в Германии остается на высоком уровне, несмотря на предвыборные заверения нынешнего канцлера Фридриха Мерца исключить все попытки нелегального въезда в страну. В 2025 году было подано уже 106 298 ходатайств о предоставлении убежища в Германии. Таким образом, в ФРГ уже 13-й год подряд регистрируется свыше 100 тыс. просителей убежища, прежде всего из Сирии, Афганистана, Турции, Сомали и Ирака. Доля признания их ходатайств составляет 27%.