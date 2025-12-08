В ФАТХ заявили о возможном скором создании комитета управления Газой

Как считают в движении, главой комитета должен стать палестинский министр, чьи полномочия будут исходить от правительства

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет, который будет управлять палестинским сектором Газа, вероятно, будет сформирован в ближайшее время. Об этом заявил в комментарии газете Asharq al-Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат") представитель одной из двух крупнейших (наряду с радикальным движением ХАМАС) палестинских фракций - движения ФАТХ Абдель Фаттах Даула.

"Ведутся разговоры о скором объявлении о формировании технократического комитета в рамках договоренностей о следующем этапе урегулирования в секторе Газа, и мы надеемся, что оно будет соответствовать палестинскому видению, которое было согласовано с арабскими и исламскими странами и получило международное признание", - сказал он. По его словам, точную дату назвать невозможно, но "вероятно, объявление состоится в ближайшее время". Представитель ФАТХ пояснил, что сроки зависят от того, "будут ли фракции придерживаться достигнутых договоренностей, предоставлять гарантии", согласовывать полномочия и механизмы взаимодействия с палестинским правительством, а также от позиции США по этому вопросу.

Представитель ФАТХ подчеркнул, что движение настаивает на назначении главой комитета палестинского министра. Его полномочия должны исходить от правительства, чтобы "избежать отделения сектора Газа от Западного берега" реки Иордан, так как они являются "единой географической и политической единицей", добавил он.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским лидером Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 5 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как сообщил ранее американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению сектором.