SHRM: США угрожают выходом из ОБСЕ в случае отказа от реформ и вовлечения РФ

Представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа Брендан Ханрахан подчеркнул, что "конфликт с участием России можно урегулировать только с участием России"

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Представитель США на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Вене пригрозил выходом из состава организации в случае, если она не будет реформирована и не начнет активнее вовлекать Россию в урегулирование конфликтов. Об этом пишет нидерландский портал Security and Human Rights Monitor.

По его информации, на совещании СМИД 4 декабря представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа Брендан Ханрахан заявил, что в Вашингтоне считают, что ОБСЕ необходима реформа "как для обеспечения выполнения своей миссии по укреплению безопасности в Европе, так и для продолжения участия и взаимодействия со стороны США". По информации портала, американские дипломаты фактически "выдвинули ОБСЕ ультиматум: либо реформа, либо потенциальный выход США из организации".

По сведениям портала, Ханрахан изложил три конкретных условия для того, чтобы его страна осталась в составе организации. В частности, Вашингтон ожидает сокращения годового бюджета, который согласно данным на сайте организации составляет порядка €140 млн, "как минимум на €15 млн к декабрю 2026 года". Он также настаивает на структурной реформе организации, чтобы она прекратила "диктовать [другим странам] национальную социальную политику", тратиться на "проведение конференций или написание отчетов", а вместо этого начала активно вкладываться в "миссии, которые поддерживают стабильность и мир".

Наконец, по мнению властей США, ОБСЕ должна перестать отстранять от участия в своей деятельности "тех самых игроков, чье присутствие имеет решающее значение для мира". Так, Ханрахан подчеркнул, что "конфликт с участием России можно урегулировать только с участием России".

"Если ОБСЕ не может принести пользу в той самой сфере, где это важнее всего, вовлекая Россию в серьезное урегулирование конфликтов, то почему США должны продолжать участвовать в ее деятельности?" - цитирует портал слова представителя Госдепа.

Ежегодное заседание СМИД ОБСЕ проходило в Вене 4-5 декабря. Постпред Швейцарии при ОБСЕ Рафаэль Негели в заключительном слове отметил, что среди приоритетов для председательства Берна в организации в 2026 году будет завершение конфликта на Украине и обеспечение более безопасного будущего на пространстве ОБСЕ. При этом глава российской делегации, замглавы МИД Александр Грушко отмечал ранее, что Москва не считает ОБСЕ функциональной организацией в процессе достижения прочного мира на Украине.