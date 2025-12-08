Израиль анонсировал скорое восстановление дипотношений с Боливией

Глава внешнеполитического ведомства еврейского государства Гидеон Саар сообщил, что страны планируют подписать в Вашингтоне соглашение о восстановлении отношний

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Израиль и Боливия намерены восстановить дипломатические отношения, разорванные в свете ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил в понедельник глава израильского МИД Гидеон Саар.

"С нетерпением жду завтрашней встречи с моим боливийским коллегой, министром иностранных дел Фернандо Арамайо в Вашингтоне для подписания соглашения о восстановлении отношений", - написал он в X.

Саар отметил, что ранее разговаривал с новым президентом Боливии Родриго Пасом, избранным на пост главы государства в октябре, и передал ему "желание Израиля открыть новую главу и полностью восстановить дипломатические отношения". "Мы ценим решение президента отменить визовые требования к путешественникам из Израиля. Завтра мы намерены восстановить отношения между нашими странами", - добавил министр.

Боливия разорвала отношения с Израилем в октябре 2023 года из-за действий еврейского государства в секторе Газа. Военную кампанию в палестинском анклаве боливийские власти назвали тогда "преступлением против человечества".

19 октября в Боливии прошел второй тур выборов президента, победителем которого стал Пас. Он вступил в должность 8 ноября. В ходе предвыборной кампании он говорил, что считает необходимой активизацию контактов страны со всем миром, отмечая необходимость восстановления отношений с США, прерванных в 2008 году, и развития регионального сотрудничества.