Экс-глава ГДР назвал абсурдной идею о нападении России на западные страны

Немецкие политики не понимают природу военного конфликта на Украине, сообщил бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии Эгон Кренц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Последний руководитель ГДР, бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии Эгон Кренц назвал абсурдной идею о том, что Россия готовит нападение на Запад.

Ему был задан вопрос, почему Европа мешает урегулированию конфликта на Украине. "Потому что у них ложный образ врага. Вот почему им необходима русофобия - чтобы сказать: эта страна скоро нападет на нас. Это аргумент, используемый для повышения их расходов на перевооружение, - сказал он в эфире "Первого канала". - Самое главное - немецкие политики не понимают природу этого военного конфликта. Они думают, что русские намереваются напасть на Германию. А это, очевидно, абсурд".

По мнению Кренца, "это война НАТО против России, а не просто конфликт между Украиной и Россией". "В конечном счете речь идет о сохранении западного мира. Россия теперь переориентировалась на Китай, на Восток, на другие государства. Конечно, Западу это не нравится. Но, с другой стороны, они хотят помешать развитию дружбы между Германией и Россией, потому что единственной гарантией мира в Германии или мира в Европе были бы хорошие отношения между Россией и Германией", - добавил он.

"В Германии просто должны осознать: без России мира не будет. Мир возможен только с Россией", - заключил последний глава ГДР.

15 ноября глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года. При этом он добавил, что у альянса "есть значительный потенциал сдерживания", в том числе ядерный.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что "теперь нет сомнений в том, кто агрессор".