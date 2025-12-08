Армия Израиля заявила о новой серии ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

В частности, ЦАХАЛ атаковал тренировочный лагерь

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Израильская армия заявила в ночь на 9 декабря, что нанесла новую серию ударов по южным районам Ливана.

Армейская пресс-служба назвала их целью военные объекты шиитской организации "Хезболлах". В частности, ударам подвергся тренировочный лагерь, по данным израильской стороны, использовавшийся для подготовки боевиков спецподразделения "Радван".

По версии армии обороны, размещение этих объектов в приграничных районах и проведение там военных тренировок "являются нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для Государства Израиль". "Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль", - говорится в заявлении.