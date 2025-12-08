В Венгрии и Болгарии призвали Трампа защитить права нацменьшинств на Украине

В обращении к президенту США отмечается, что Киев осуществляет "насильственную украинизацию"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

БУДАПЕШТ, 9 декабря. /ТАСС/. Лидеры двух парламентских партий Венгрии и Болгарии, а также депутаты Европарламента обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, призвав его включить в повестку дня переговоров по Украине вопрос о восстановлении прав проживающих там национальных меньшинств. В документе отмечается, что власти в Киеве систематически нарушают эти права в культурной, языковой и экономической областях и осуществляют "насильственную украинизацию".

Подписи под посланием Трампу поставили председатель венгерской партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи, лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов, глава фракции в Европарламенте "Европа суверенных наций" болгарин Станислав Стоянов и венгерский евродепутат Жужанна Борвендег. Письмо опубликовано на странице партии "Наша родина" в Х.

В нем выражена поддержка мирному плану Трампа по украинскому урегулированию, который совершенно справедливо, по мнению авторов, затрагивает проблему соблюдения "культурных и языковых прав русской общины на Украине". "Однако мы хотели бы привлечь ваше внимание к тому факту, что Украина является родиной не только для украинцев и русских, но и для устойчивых и крупных общин болгар, венгров, поляков, румын, словаков и сербов. Все они проживали в определенных районах задолго до того, как возникла независимая Украина", - отмечается в документе.

В то же время основные права этих общин "в культурной, языковой и экономической областях систематически нарушаются националистически настроенным правительством в Киеве", говорится в письме Трампу. В нем поясняется, что "украинские власти закрывают школы национальных меньшинств, ограничивают их права в сферах бизнеса и управления, проводят насильственную украинизацию". "При этом в последние три года этнические болгары, венгры, поляки, румыны, словаки и сербы подвергаются призыву в армию, чтобы воевать за государство, которое повсеместно нарушает их права", - указывают авторы.

Они обращаются к президенту США с призывом "включить вопрос о восстановлении прав европейских национальных меньшинств на Украине в повестку дня дальнейших мирных переговоров". Лидеры венгерской и болгарской партий, а также евродепутаты напоминают о стремлении Украины вступить в Евросоюз и отмечают, что для этого правительство страны должно предоставить проживающим там национальным меньшинствам все необходимые права - "вплоть до культурной и административной автономии".

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит начала переговоров между ЕС и Украиной о вступлении в сообщество до тех пор, пока власти этой страны не восстановят права венгерского меньшинства. Будапешт считает, что после 2015 года этнические венгры в Закарпатье были лишены своих прав, в том числе права использовать родной язык в области культуры и образования.