FT: Тони Блэр не войдет в состав "Совета мира" Газы из-за позиции арабских стран

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр не войдет в состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа, из-за позиции арабских и мусульманских стран. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, кандидатура Блэра не получила одобрения некоторых арабских и мусульманских стран из-за его активной поддержки вторжения США в Ирак в 2003 году. Кроме того, они опасались, что в случае назначения бывшего премьера Британии в "Совет мира", председателем которого будет президент США Дональд Трамп, палестинцы будут отодвинуты на второй план при управлении Газой.

При этом соратники Блэра в разговоре с FT опровергли версию о том, что его персона вызвала недовольство некоторых стран региона. По их словам, "Совет мира" будет состоять из "действующих мировых лидеров", что автоматически исключает из него экс-премьера. В то же время ожидается, что Блэр будет членом другой структуры - исполнительного комитета, в который также войдут зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и высокопоставленные чиновники из арабских и западных государств.

Согласно FT, исполнительный комитет возглавит бывший специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию (2015-2020) и министр обороны Болгарии (2009-2010) Николай Младенов. Предполагается, что этот орган, который не упоминался в первоначальном варианте плана по Газе, будет координировать работу "Совета мира" и палестинского технократического комитета. Газета указала, что, по всей видимости, Младенов будет исполнять роль "верховного управляющего", которая ранее отводилась Блэру.

9 октября Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 5 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как сообщил американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению сектором.