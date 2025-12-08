Сийярто отправился в Москву

Министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в поездке сопровождает делегация бизнесменов

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправился в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как сообщил глава МИД, в поездке его сопровождает большая делегация венгерских предпринимателей.

"Как только война [на Украине] закончится, мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло и откроются новые, огромные возможности в международных торговых отношениях. Санкции не всегда будут с нами, поэтому надо быть готовыми занять хорошую стартовую позицию в новый период. Вот почему мы сейчас едем в Москву с большой делегацией бизнеса", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Венгрии проводятся каждый год поочередно в Москве и Будапеште. С российской стороны комиссию возглавляет министр здравоохранения Михаил Мурашко.