Мерц заявил, что число просителей убежища в ФРГ сократилось примерно на 50%

Канцлер Германии также сообщил о дальнейшем ужесточении миграционной политики

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что число просителей убежища в ФРГ сократилось примерно на 50% и сообщил о дальнейшем ужесточении миграционной политики.

"Мы находимся у власти почти ровно 7 месяцев. Мы сократили число беженцев более чем вдвое. Вот насколько снизились эти цифры. Примерно на 50%, в зависимости от того, какие месяцы вы сравниваете. А ноябрь и декабрь всегда были сильными месяцами. Показатели продолжают снижаться", - сказал Мерц, выступая в политической программе телеканала ARD.

При этом он отметил, что глава МВД ФРГ Александер Добриндт 8 декабря принял участие во встрече со своими коллегами по ЕС в Брюсселе. "Как я только что сказал, мы теперь придерживаемся европейского подхода. Кстати, без нашей поддержки, без нашего одобрения, то, что было решено сегодня в Брюсселе, не было бы принято. Во многом от Германии зависит, как мы позиционируем себя по этим вопросам. И мы хотим делать то же самое внутри страны", - констатировал глава правительства ФРГ.

В то же время Мерц подчеркнул, что мигранты не должны ухудшать ситуацию с безопасностью внутри страны. "Те, кто хочет жить в нашей стране, должны соблюдать правила. А если они этого не делают, им придется уехать", - резюмировал канцлер ФРГ.

Страны Евросоюза 8 декабря договорились об ужесточении миграционной политики. После длившихся несколько месяцев переговоров министры внутренних дел ЕС согласовали более строгие правила предоставления убежища. В частности, в пределах ЕС планируется переселить 21 тыс. просителей убежища из государств, находящихся под наибольшим миграционным давлением. В рамках механизма солидарности менее обремененные страны ЕС должны предоставить дополнительно €420 млн. Однако возможны и другие формы помощи. Германия, по словам главы МВД ФРГ, не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности и не будет оказывать финансовую помощь.

3 декабря газета Die Welt со ссылкой на данные федерального ведомства по делам миграции и беженцев сообщила, что число просителей убежища в Германии остается на высоком уровне, несмотря на предвыборные заверения Мерца исключить все попытки нелегального въезда в страну. В 2025 году было подано уже 106 298 ходатайств о предоставлении убежища в Германии. Таким образом, в ФРГ уже 13-й год подряд регистрируется свыше 100 тыс. просителей убежища, прежде всего из Сирии, Афганистана, Турции, Сомали и Ирака. Доля признания их ходатайств составляет 27%.