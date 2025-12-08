The Times: в Европе огласят решение по конфискации активов РФ в ближайшие дни

Этот вопрос обсуждали на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в Лондоне 8 декабря, сообщила газета

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Европейские страны объявят о достижении договоренности по экспроприации суверенных активов РФ в течение текущей или следующей недели. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По их словам, данный вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в Лондоне 8 декабря. Согласно данным издания, "сделка очень близка".

Газета утверждает, что договоренность будет предусматривать выделение Киеву 100 млрд фунтов ($133 млрд) за счет замороженных активов РФ. Эти средства пойдут либо на оказание военной помощи, либо на восстановление Украины. Уточняется, что Лондон передаст активы, эквивалентные 8 млрд фунтов ($10,6 млрд).

Еврокомиссия надеется добиться от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об экcпроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что вне зависимости от того, под прикрытием какой схемы ЕС пойдет на экспроприацию активов России, это будет считаться воровством. Он предупредил, что "ответные действия РФ последуют немедленно и заставят Запад считать убытки".