Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами

По словам президента США, это связано с нарушением республикой договора о поставке воды

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 5% против Мексики из-за нарушения ею договора о поставке воды. Об этом президент США сообщил в Truth Social.

"На данный момент Мексика не отвечает [на запросы США], и это очень несправедливо по отношению к американским фермерам, которые заслуживают столь необходимой воды. Вот почему я подготовил документы, позволяющие ввести 5-процентный тариф для Мексики, если эта вода не будет предоставлена немедленно," - написал Трамп.

Как сообщала газета The Washington Post 17 мая 2024 года, Мексика в течение многих десятилетий нарушала выполнение договора, "сопротивляясь осуществлению поставок воды в США", поскольку сама страдает от засухи. Страны в 1944 году заключили договор, согласно которому Мексика приняла обязательство каждые пять лет направлять в США около 2,2 млрд куб. м воды из бассейна реки Рио-Гранде, а США - 1,8 млрд куб. м воды из реки Колорадо в обратном направлении.