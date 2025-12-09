The Nation: ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению военных Камбоджи

Камбоджийские войска вырыли оборонительные траншеи, установили тяжелое вооружение и задействовали БПЛА, привела газета слова пресс-секретаря таиландских военно-морских сил Парата Раттаначайпхана

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Военно-морские силы Таиланда начали операцию в провинции Трат по вытеснению камбоджийских военных с таиландской территории. Об этом сообщила газета The Nation.

Таиландская разведка обнаружила сосредоточение сил и средств камбоджийской армии в приграничном районе на суверенной территории Таиланда. "Несмотря на сдержанность Таиланда и постоянные усилия по налаживанию диалога, камбоджийские силы не были выведены с территории Таиланда, - заявил пресс-секретарь ВМС Парат Раттаначайпхан. - Напротив, они усилили свои подразделения группами специального назначения, снайперами и реактивными системами залпового огня, а также улучшили свои позиции и тактические сооружения способами, которые явно оказывают влияние на суверенитет Таиланда".

Раттаначайпхан указал, что камбоджийские войска вырыли оборонительные траншеи, установили тяжелое вооружение и задействовали БПЛА для постоянного наблюдения за позициями и военными объектами Таиланда. "Чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность страны, у таиландских Королевских ВМС и соответствующих служб безопасности не было иного выбора, кроме как провести военные операции по вытеснению камбоджийских сил с суверенной территории Таиланда", - добавил он.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин ранее сообщил ТАСС, что из-за обострившегося пограничного конфликта россиянам следует воздержаться от поездок в районы страны, которые граничат с Камбоджей. По его словам, несмотря на то, что большинство российских туристов предпочитают посещать такие острова, как Пхукет или Самуи, некоторые из них бывают в регионах, относительно близко расположенных к Камбодже. Это касается курортных островов в провинции Трат.