Эксперт Чжэн: РФ и Индия демонстрируют поиск путей противостояния гегемонии США

Москва и Нью-Дели стремятся к подлинной безопасности в стратегических интересах, отметил специалист из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае

ПЕКИН, 9 декабря. /ТАСС/. Сближение России и Индии демонстрирует поиск странами решений по противодействию гегемонии США и доллара, а также стремление к подлинной безопасности в стратегических интересах. Такое мнение высказал ТАСС эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй.

"Действия Индии и сближение России и Индии отражают поиск совместных решений для противодействия гегемонии США и доллара. Это не означает выбора конфронтации с США, но направлено на продвижение соответствующих международных форм сотрудничества и способов существования, позволяющих обойти США и доллар. Конкретное сотрудничество между Россией и Индией демонстрирует стремление значимых стран к подлинной независимой безопасности в своих стратегических интересах, свободной от одностороннего диктата США", - сказал эксперт, комментируя состоявшийся 4-5 декабря визит президента РФ Владимира Путина в Индию.

По его мнению, нынешние масштабные шаги России и Индии - это не просто обычное продолжение традиционных отношений между двумя странами по инерции. "Они имеют более прочную основу и четкие целевые ориентиры. Россия и Индия на базе энергетики, торговли в военной сфере и атомной энергетики стремятся создать путь сотрудничества, обходящий финансовые санкции Запада и давление в информационном поле. Все это потенциально может стать долгосрочным фактором изменения долларо-ориентированных рынков энергоресурсов и вооружений", - полагает он.

Дипломатия на высшем уровне между Россией и Индией в текущем международном контексте, указал эксперт, демонстрирует усилия крупных держав на пути перехода к многополярному миропорядку. Планы США и Запада по полной изоляции России на глобальном уровне, признал он, фактически оказались провальными. "Многие важные мировые державы, а также глобальный Юг в целом придерживаются относительно объективных взглядов на мир, основанных на национальных интересах и не видят необходимости присоединяться к Западу", - полагает Чжэн Жуньюй.

"Индия своими действиями продемонстрировала, что давление со стороны США не оказывает на нее существенного влияния. Индия обладает независимой внешнеполитической концепцией и собственным видением мира", - констатировал он.

Треугольник Китай - Индия - Россия

С точки зрения Китая, добавил эксперт, сближение России и Индии согласуется с поддерживаемым Китаем процессом перехода мира к многополярности, а также с общим пониманием безопасности и развития странами глобального Юга, и здесь нет противоречий.

"В будущем возможно появление конкурирующих переменных в соответствующих регионах или сферах между российско-индийским и китайско-российским сотрудничеством, что требует внимания, но нынешняя ситуация контролируема. Кроме того, позиция России весьма определенна. Россия не выбирает сторону в вопросах, по которым между Китаем и Индией существуют разногласия. Нет ситуации, при которой российско-индийское сближение создавало бы для Китая давление. Проводимая Россией политика равноудаленной дружбы с Китаем и Индией, по сути, является довольно благоприятным состоянием для треугольника Китай - Индия - Россия", - полагает эксперт.