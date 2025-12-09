В Японии создадут должность министра по делам разведки

Сейчас вопросами разведки в Японии ведает генеральный секретарь кабинета, второе лицо в правительстве, его функции передадут новому министру

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает вопрос об учреждении должности министра по делам разведки наряду с формированием Национального разведывательного управления (НРУ). Об этом сообщило информационное агентство Киодо.

Перед этим в парламент будет внесен на рассмотрение пакет соответствующих законопроектов. В ходе его обсуждения, отмечает агентство, особое внимание будет уделено гарантиям того, что создание новой структуры не приведет к ограничению свободы слова и других прав граждан. В настоящее время вопросами разведки в Японии ведает генеральный секретарь кабинета, второе лицо в правительстве. Его функции предполагается передать новому министру.

НРУ, по данным газеты "Никкэй", будет сформировано на базе уже существующего Исследовательского бюро кабинета министров, которое анализирует информацию, получаемую, в частности, из открытых источников и других ведомств, от США и с помощью спутниковой разведки. Новая структура будет координировать деятельность разведывательных и контрразведывательных подразделений, уже существующих в рамках МИД, Минобороны, полиции, министерства юстиции.

Предполагается создать также Национальный совет по разведке, в который войдут премьер-министр и другие высокопоставленные лица. НРУ по своему статусу будет приравнено к Совету национальной безопасности, который занимается проблемами внешней политики и обороны. В его работе также участвуют премьер и ведущие члены правительства. Ранее премьер-министр Санаэ Такаити неоднократно высказывалась за создание в Японии организации по образцу ЦРУ.