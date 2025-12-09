Президент Румынии заявил, что не считает сторонников оппозиции "пророссийскими"

По словам Никушора Дана, сторонники "Альянса за объединение румын" не доверяют другим партиям и "хотят перемен, неважно каких"

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Сторонники оппозиционного националистического "Альянса за объединение румын" (AUR) не являются ни экстремистами, ни пророссийскими активистами. Такое мнение высказал президент Румынии Никушор Дан.

"Люди, голосующие за AUR, не являются ни экстремистами, ни пророссийскими. Но они не доверяют [другим] партиям. Они хотят перемен, неважно каких", - сказал он в интервью французской газете Le Monde.

При этом глава государства отметил, что граждан "волнуют условия жизни <...> в Румынии, а не столько геополитические вопросы". Для этого, по словам Дана, властям "необходимо работать на благо народа", в первую очередь бороться с коррупцией. Президент добавил, что этот процесс "займет время".

Согласно данным опросов общественного мнения, проведенных в октябре, "Альянс за объединение румын" является самой популярной партией в стране с результатом 40%. Рейтинг ее ближайшего преследователя, левоцентристской Социал-демократической партии (СДП), более чем в два раза ниже - около 17%. Партия "Союз за спасение Румынии" (ССР), от которой Дан шел на президентские выборы, занимает в опросах четвертое место с примерно 11%. При этом Альянс неоднократно в румынских СМИ обвинялся в экстремизме и якобы продвижении российского влияния в стране.

У власти в Румынии находится неоднородная коалиция партий в составе СДП, правоцентристской Национал-либеральной партии, ССР и Демократического союза венгров Румынии. По мере обострения в стране экономических проблем в коалиции нарастают противоречия, в связи с чем многие местные обозреватели прогнозируют ее распад.