Politico: США сократят поддержку Украины после выплат по кредиту G7

По данным издания, в ходе встречи министров финансов Группы семи и глав ведущих международных финансовых организаций Вашингтон также отказался присоединиться к схеме по экспроприации замороженных активов РФ

Редакция сайта ТАСС

Киев, Украина © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. США собираются сократить свою помощь Украине после того, как выплатят последние транши по кредитной линии, принятой странами Группы семи (G7) в 2024 году при администрации предыдущего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники в дипслужбе ЕС.

По их данным, американская сторона уведомила об этом 8 декабря на прошедшей по видео-конференц-связи встрече министров финансов G7 и глав ведущих международных финансовых организаций, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Организацию экономического сотрудничества и развития.

Также США, как и Япония, отказались присоединяться к схеме ЕС по экспроприации замороженных российских активов.

2 октября Politico сообщало, что страны ЕС в G7 оказывают давление на Японию и США с целью конфискации активов РФ на их территориях.

3 декабря нынешний американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не расходуют собственные средства на помощь Украине, НАТО покупает у Вашингтона вооружения для поставок Киеву.