Минск предлагал Вильнюсу провести консультации на полях СМИД ОБСЕ

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета отметил, что Литва отказалась от этой возможности

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Минск настойчиво предлагал литовской стороне провести консультации по ситуации на границе на полях СМИД ОБСЕ, однако Вильнюс отказался. Об этом заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета.

"Я принимал на прошлой неделе участие в ежегодной министерской встрече в ОБСЕ 4-5 декабря в Вене. Мы настойчиво предлагали нашим литовским партнерам воспользоваться этой возможностью, потому что делегация Литвы также была представлена на уровне замминистра иностранных дел, и провести консультации", - сказал он.

Секрета отметил, что "любые контакты на политическом уровне с белорусской стороной с литовской стороны почему-то воспринимаются как поражение". "Почему так происходит? Да может, наверное, потому что в Вильнюсе, прежде всего в министерстве иностранных дел этой страны, не заинтересованы в том, чтобы решать проблемы обычных граждан, обычных перевозчиков, обычных туристов, обычных людей", - отметил он.

Секрета выразил надежду на то, что "в ближайшее время мнение здравомыслящих нормальных политиков, которые также в Литве присутствуют, прежде всего в профильных министерствах - инфраструктуры, транспорта, внутренних дел, - возобладает и будет принято решение" о проведении консультаций. "Еще раз повторяю, мы к этой работе серьезной, предметной, рассчитанной не на один день, готовы", - подчеркнул замминистра.

Литовско-белорусская граница была по одностороннему решению Вильнюса закрыта с 29 октября по 20 ноября из-за запусков контрабандистами метеозондов. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1,8 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.