В Польше обнародовали первые снимки с собственного военного спутника

Из космоса сняли Варшаву, Гданьск и Татр

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Первые снимки, сделанные из космоса одним из польских военных спутников, обнародованы в Польше. Об этом сообщил в Х министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"Есть первые снимки Варшавы, Гданьска и Татр, сделанные из космоса спутником вооруженных сил Польши", - написал он.

Глава Минобороны пояснил, что "в настоящее время идет подготовка спутника к состоянию полной операционной готовности".

Первые польские спутники разведывательного назначения были запущены на околоземную орбиту с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния 28 ноября ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Среди более чем 100 наноспутников на борту находились 5 польских разведывательных аппаратов: 1 MicroSAR, 3 PIAST и 1 SatRev.

Запуск неоднократно переносился по различным причинам. До этого у Польши не было ни одного военного спутника.