Южная Корея заявила, что самолеты РФ и КНР вошли в ее опознавательную зону ПВО

По данным комитета начальников штабов ВС Республики Корея, нарушения воздушного пространства не было

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет начальников штабов ВС Республики Корея утверждает, что российские и китайские военные самолеты якобы прошли в так называемой опознавательной зоне ПВО Республики Корея, которая была установлена Сеулом в одностороннем порядке. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным комитета, речь идет о девяти самолетах - семи российских и двух китайских, - они вошли в эту зону и вышли из нее. "Нарушения воздушного пространства не было", - отметили в комитете.

Газета "Чосон ильбо" со ссылкой на комитет указывает, что самолеты вошли в зону в районе Японского моря. Несмотря на отсутствие нарушений, Южная Корея подняла свою авиацию.

В Москве неоднократно подчеркивали, что опознавательная зона ПВО была установлена Сеулом в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств. В Минобороны РФ отмечали, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Республика Корея требует уведомлять о пролете воздушной техники в этом пространстве и обычно поднимает авиацию, даже если не нарушено ее воздушное пространство. Ранее об аналогичной ситуации южнокорейская сторона сообщала в марте.