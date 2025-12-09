Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за нарушений границы зондами

Полеты таких объектов угрожают безопасности гражданской авиации, отметили в правительстве

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Литвы в связи с запусками с территории Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, объявило о введении экстремальной ситуации в национальном масштабе. Решение об этом принято на заседании кабинета.

"Экстремальная ситуация вводится не только из-за помех работе гражданской авиации, но и по соображениям национальной безопасности и необходимости более тесной координации действий государственных инстанций", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Оппозиция в Сейме (парламенте) предлагала объявить чрезвычайное положение, но кабмин решил ограничиться экстремальной ситуацией. При этом режиме упрощаются многие юридические процедуры, что ускоряет реакцию властей на происходящее. Чрезвычайное положение допускает обход конституционных прав и свобод граждан.

Литва с начала года зафиксировала более 600 случаев нарушения границы воздушными шарами контрабандистов, а также около 200 пограничных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным МВД, из-за незаконных полетов с проблемами столкнулись более 320 авиарейсов, которыми следовали почти 50 тыс. пассажиров. Многократно, в общей сложности более чем на 60 часов пришлось закрывать международные аэропорты Вильнюса и Каунаса.