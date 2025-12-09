Эксперт Мамедов: новая стратегия США позволяет предоставлять РФ допгарантии

Также американская администрация сможет усилить давление на ЕС и Украину, отметил эксперт в области международной политики

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Обновленная Стратегия национальной безопасности (СНБ) США позволяет американской администрации усилить давление на ЕС и Украину, а также предоставить России дополнительные гарантии в вопросе достижения мирного урегулирования на Украине. Такое мнение высказал эксперт в области международной политики Эльдар Мамедов в своей авторской статье, которая была опубликована журналом The American Conservative.

"Новая стратегия США демонстрирует трезвое понимание динамики власти: положение России на поле боя дает ей преимущество в переговорах. Если первоначальное предложение окажется недостаточным, логика СНБ предполагает, что Вашингтон может быть готов усилить давление на Киев и Европу или предложить Москве дополнительные гарантии, чтобы достичь своей главной цели - положить конец войне", - считает эксперт.

Кроме того, продолжил он, "стратегия представляет собой редкую возможность для Москвы". "Для ее реализации потребуется дальновидность, чтобы двигаться к стабильным, хотя и осторожным, отношениям с Соединенными Штатами", - подчеркнул Мамедов.

"Резкий тон документа, в котором провозглашается неотложная необходимость положить конец войне на Украине, вызвал у трансатлантической элиты смешанную реакцию, состоящую из возмущения и отрицания. Эта реакция свидетельствуют о фундаментальном столкновении между укоренившимся трансатлантическим идеализмом и возрождающимся американским реализмом", - подчеркивает эксперт.

Как отмечается в статье, "слишком долго политика США определялась моралистической идеологией, подчиняющей национальные интересы нереалистичной цели полной победы Украины". "Эпоха, когда Америка обеспечивала безопасность Европы, закончилась. Новая Стратегия национальной безопасности требует мира на Украине, который отвечает интересам США, - приоритета стабильности над максималистской справедливостью, деэскалации над морализаторством и упорного дипломатического труда над соблазнительной глупостью бесконечной войны. Это сложная, но необходимая коррекция, которая предлагает единственный правдоподобный путь к спасению того, что осталось от украинского суверенитета, и одновременно позволяет избежать гораздо более масштабной катастрофы, которая может положить конец цивилизации", - заключил он.

Как заявила 8 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Стратегия нацбезопасности США позволяет искать точки соприкосновения в вопросах стратегической стабильности с Россией. По ее словам, несмотря на общий прагматичный подход к теме стратегической безопасности в документе, РФ наблюдает ряд противоречивых моментов.