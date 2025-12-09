В румынской оппозиции не видят вины России в проблеме с питьевой водой в стране

Лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион заявил, что это следствие некомпетентности министра окружающей среды, водных ресурсов и лесов Дианы Бузояну

БУХАРЕСТ, 9 декабря. /ТАСС/. Лидер оппозиционного "Альянса за объединение румын" Джордже Симион призвал министра окружающей среды, водных ресурсов и лесов Диану Бузояну уйти в отставку и не обвинять Россию в проблемах с питьевой водой в стране.

"Вам не место в этом министерском кресле. Это не вина экстремистов, не вина россиян, как вы пытались представить ранее, а ваша собственная некомпетентность. Вам там точно не место, и многие со мной согласны", - сказал Симион, выступая с трибуны Палаты депутатов (нижняя палата парламента). Трансляция велась на YouTube-канале Палаты.

Депутат от Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию, Грациела Гаврилеску также раскритиковала министра и выразила надежду, что Бузояну возьмет на себя ответственность за чрезвычайную ситуацию и уйдет в отставку.

Во время выступления самой Бузояну оппозиционные депутаты начали освистывать ее и скандировали "В отставку". Министр, со своей стороны, заявила, что в отставку не уйдет, а поведение оппозиции ее "не запугает". По ее словам, она сделала все возможное, чтобы наладить подачу воды в кратчайший срок, а вопросы по инциденту следует адресовать к местным органам власти.

Чрезвычайная ситуация в уездах Прахова и Дымбовица возникла из-за повышения уровня воды в местных реках и их заиления в результате обильных дождей в последние дни. Это привело к высокой замутненности в водохранилище Палтинул, которая не позволяет провести очистку для получения питьевой воды, и к остановке водоснабжения в ночь на 30 ноября. В результате более 100 тыс. жителей этих уездов остались без питьевой воды и возникли перебои с водоснабжением в целом. Помимо этого, по этой же причине власти приостановили работу электростанции в коммуне Бразь, которая производит около 10% всей румынской электроэнергии.