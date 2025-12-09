Польша не планирует вводить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Редакция сайта ТАСС
07:42
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Польские власти не собираются вводить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией по аналогии с решением Литвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции Radio Zet глава МВД республики Марчин Кервиньский.
"Правительство не рассматривает возможность введения чрезвычайного положения на границе с Белоруссией", - сказал Кервиньский. "Действующие меры остаются без изменений, поскольку ситуация в последние недели значительно улучшилась, миграционное давление существенно снизилось", - добавил он.
9 декабря правительство Литвы объявило о введении экстремальной ситуации на территории всей страны, основанием для такого решения стала якобы борьба с воздушными шарами с контрабандой.