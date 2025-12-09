Глава ЕНП предложил создать на Украине миротворческую миссию ЕС

В нее войдут и немцы, подчеркнул Манфред Вебер

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз, ХСС) выступил за создание европейских миротворческих сил с участием Германии на Украине в случае прекращения огня.

"Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Европа должна быть готова его обеспечить. Тогда пришло бы время для европейских оперативных структур - с солдатами под европейским флагом. Конечно, в их число войдут и немцы", - заявил Вебер в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Политик планирует представить предложение о создании европейской армии на партийном съезде ХСС в выходные вместе с почетным председателем партии Теодором Вайгелем. "Евро сделал европейскую интеграцию необратимой. Нам сейчас нужно то же самое для обороны", - резюмировал глава ЕНП.

Комментируя план США по урегулированию конфликта на Украине, Вебер утверждал, что он "был бы равносилен капитуляции Украины".

4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке воинского контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре подчеркивал, что силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Российский лидер также отмечал, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.