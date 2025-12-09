Литва через месяц оценит эффективность режима экстремальной ситуации

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Литвы оценят через месяц эффективность объявленного во вторник режима экстремальной ситуации в связи с запусками с территории Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации. Об этом заявил журналистам глава МВД Владислав Кондратович.

"Срок действия режима экстремальной ситуации правительством оговорен не был. Полагаю, что через месяц, с учетом ситуации к этому вопросу - необходимо или нет продление, - мы вернемся", - сказал он.

При режиме экстремальной ситуации упрощаются многие юридические процедуры, что ускоряет реакцию властей на происходящее.

Литва с начала 2025 года зафиксировала более 600 случаев нарушения границы воздушными шарами контрабандистов, а также около 200 пограничных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным МВД, из-за незаконных полетов с проблемами столкнулись более 320 авиарейсов, которыми следовали почти 50 тыс. пассажиров. Многократно, в общей сложности более чем на 60 часов, пришлось закрывать международные аэропорты Вильнюса и Каунаса.