Глава МИД Таиланда заявил о неготовности Камбоджи к переговорам

Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что Бангкок продолжит военные действия

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу считает, что Камбоджа не готова к переговорам по урегулированию ситуации на таиландско-камбоджийской границе.

"Проблема в том, что Камбоджа не готова к переговорам. Таким образом, Таиланд должен продолжать военные действия до тех пор, пока Камбоджа не будет действительно готова [к переговорам]", - приводит слова главы ведомства газета The Nation.

Глава МИД отметил, что "Таиланд обязан защищать свой суверенитет и делать все возможное, чтобы положить конец угрозам со стороны Камбоджи". Он подчеркнул, что Пномпень "должен прийти к осознанию того, что действительно хочет сесть за стол переговоров".

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда сообщил, что Камбоджа обстреляла в понедельник и во вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.

Генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун заявил, что Таиланд продолжит военное противостояние с Камбоджей в приграничных районах, пока не устранит угрозу своему суверенитету и территориальной целостности.