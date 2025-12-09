Пришедшие к власти в Гвинее-Бисау военные приняли хартию переходного периода

Продолжительность переходного периода составит 12 месяцев, после чего в течение 90 дней должны быть проведены всеобщие выборы

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Luc Gnago

ХАРАРЕ, 9 декабря. /ТАСС/. Военные, совершившие 26 ноября госпереворот в Гвинее-Бисау, приняли хартию на переходный период. Об этом сообщила газета Democrata.

Установлено, что продолжительность переходного периода составит 12 месяцев, после чего в течение 90 дней должны быть проведены всеобщие выборы. Хартия запрещает президенту и премьер-министру страны на переходный период выставлять свои кандидатуры на выборах по окончании переходного периода. При этом предусматривается принятие закона об амнистии участникам военного переворота 26 ноября.

Власть в Гвинее-Бисау на переходный период будут осуществлять временный президент республики, Высшее военное командование как верховный орган власти, Национальный переходный совет (НПС) из 65 членов, призванный разрабатывать и принимать законы и правительство во главе с премьер-министром переходного периода.

Из 65 членов НПС 10 назначаются президентом и 15 - военными, 20 - политическими партиями, остальные - общественными организациями.

26 ноября военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, сместив президента республики Умару Сисоку Эмбало. Военные объявили, что приостановили работу всех государственных институтов, а вся полнота власти перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который 27 ноября вступил в должность президента на переходный период.

Военные распорядились прекратить подсчет голосов на состоявшихся президентских и парламентских выборах. Их результаты избирком собирался объявить 28 ноября. Сисоку Эмбало была предоставлена возможность покинуть Гвинею-Бисау. Сейчас он находится в Марокко.