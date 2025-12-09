Литва не согласна с требованием Китая по вывеске "представительства Тайваня"

Пекин призывает указать на фасаде здания, что это представительство Тайбэя

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Вильнюс не согласен с требованием Пекина по изменению вывески "представительства Тайваня" на представительство Тайбея. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"Каких-то подвижек по нормализации дипломатических отношений с Китаем нет, так как Пекин требует изменения названия представительства Тайваня. Для нас это является невыполнимым условием", - сказала она.

В Литве "представительство Тайваня" было открыто в 2021 году по инициативе прежнего главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса. Пекин, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Вильнюсу. При этом Китай был согласен, чтобы офис в Литве назывался представительством Тайбэя, как в других странах. В итоге правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство.