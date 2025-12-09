Новый премьер Чехии обещал сделать ее лучшим местом для жизни на планете

Андрей Бабиш намерен отстаивать интересы чешских граждан как внутри страны, так и за ее пределами

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш © AP Photo/ Petr David Josek

ПРАГА, 9 декабря. /ТАСС/. Андрей Бабиш, назначенный 9 декабря премьером Чехии, обещал сделать республику лучшим местом для жизни на планете. Слова политика привел новостной портал Idnes.

Бабиш заявил, что на посту премьера будет отстаивать интересы чешских граждан "не только дома, но и везде в мире". Он обещал, что сделает "максимум, чтобы Чехия стала лучшим местом для жизни на всей планете".

Президент Чехии Петр Павел ожидает от Бабиша, согласно порталу, список кандидатов на посты министров в новом правительстве. После этого глава государства объявит дату церемонии назначения нового кабмина.

Бабиш возглавляет победившее на парламентских выборах в республике политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"). Он формирует правительство из представителей ANO, а также политических движений SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В парламенте республики эти политические силы опираются на поддержку 108 из 200 депутатов.