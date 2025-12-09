Боррель назвал стратегию нацбезопасности США объявлением политической войны ЕС

По словам экс-главы европейской дипломатии, лидеры Европы должны перестать отрицать, что американский президент Дональд Трамп является их противником

Редакция сайта ТАСС

Жозеп Боррель © AP Photo/ Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Публикация обновленной Стратегии нацбезопасности США - это объявление политической войны Евросоюзу. Такое мнение выразил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Читайте также

Отношения с РФ и завершение конфликта на Украине. Стратегия нацбезопасности США

"[Вице-президент США Джей Ди] Вэнс уже ясно выразил свое презрение к Европе в Мюнхене, которое [президент США Дональд] Трамп возвел в ранг Стратегии национальной безопасности. Это объявление политической войны ЕС. Он хочет видеть белую Европу, разделенную на отдельные страны, подчиняющуюся его требованиям и голосующую за тех, за кого он хочет, - написал он в Х. - Европейские лидеры должны перестать отрицать, что Трамп - наш противник, прячась за боязливым и самодовольным молчанием, и вместо этого решительно отстаивать суверенитет ЕС - технологический, в сфере безопасности и обороны, а также политический".

Белый дом 5 декабря опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов.

Документ декларирует отход Вашингтона от философии единоличной ответственности за миропорядок, указывает на стремление добиться стратегической стабильности в отношениях с Россией и фиксирует сохраняющиеся противоречия с Европой.