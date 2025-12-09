Лукашенко приветствовал переговоры по Украине и отметил роль Трампа

По словам президента Белоруссии, американский лидер хочет завершения боевых действий

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приветствует действия США по урегулированию украинского конфликта, а также считает, что американский лидер Дональд Трамп хочет завершения боевых действий.

"Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы?" - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент добавил, что приветствует переговоры по Украине.