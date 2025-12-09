Из-за конфликта с Таиландом более 50 тыс. жителей Камбоджи покинули свои дома

Согласно последним данным Минобороны Камбоджи, в ходе столкновений с Таиландом погибло не менее семи гражданских лиц

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. жителей Камбоджи были вынуждены покинуть свои дома из-за приграничного конфликта с Таиландом. Об этом сообщило камбоджийское министерство информации.

"Из-за военных атак Таиланда на камбоджийских военнослужащих и гражданских лиц <...> жители [4 провинций] бежали и переместились в безопасные районы. Общее число перемещенных лиц: 16 568 семей, или 54 550 человек", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на его сайте.

По сообщению министерства, 9 декабря вооруженные силы Таиланда обстреляли гражданские районы в западной провинции Поусат. Таиландские военнослужащие якобы применили при обстреле артиллерию - снаряды калибра 105 мм и 155 мм. Как пишет газета Khmer Times истребители F-16 ВВС Таиланда также сбросили бомбы на город Самроунг - административный центр провинции Оддар-Миенчей. В результате налета боевых самолетов были разрушены здания и объекты инфраструктуры.

Согласно последним данным Минобороны Камбоджи, в ходе столкновений с Таиландом погибло не менее семи гражданских лиц и около 20 получили серьезные ранения.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда сообщил, что Камбоджа обстреляла в понедельник и во вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.

Генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун заявил, что Таиланд продолжит военное противостояние с Камбоджей в приграничных районах, пока не устранит угрозу своему суверенитету и территориальной целостности.