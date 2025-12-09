В Италии считают рискованным для Европы использование замороженных активов РФ

Министр по европейским делам Италии Томмазо Фоти также признал, что ведущие европейские страны до сих пор не смогли повлиять на ход мирного процесса и сделать вклад в переговоры

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Использование замороженных в Европе активов РФ в качестве "репарационного кредита" Украине рискованно, и ни одно из обсуждаемых предложений не гарантирует соответствия международному праву. Такое мнение высказал в интервью газете La Stampa министр по европейским делам Италии Томмазо Фоти.

"Для нас важно сочетание политических интересов с соблюдением норм международного права [в вопросе использования замороженных активов РФ]. И это серьезная проблема. Ни одно из обсуждаемых предложений не гарантирует соответствия международному праву", - указал он.

Министр также признал, что ведущие европейские страны до сих пор не смогли повлиять на ход мирного процесса и сделать вклад в переговоры. Хотя он убежден, что роль Европы не просто полезна, ее участие необходимо. "Крайне важно поддерживать ось США и Европы", - добавил Фоти.

Ранее Еврокомиссия огласила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в 210 млрд евро под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 гг. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.