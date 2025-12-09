Лукашенко поинтересовался, ходят ли отдельные политики на Западе к психиатру

Президент Белоруссии указал, что западные политики доходят даже до того, что готовы разобрать железнодорожные пути, стремясь порвать отношения с Москвой и Минском

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался, посещают ли психиатра западные политики, принимающие абсурдные решения в стремлении порвать отношения с Москвой и Минском.

Как передает агентство БелТА, глава государства остановился на теме "угрозы из Беларуси и России", которую усиленно нагнетают на Западе. При этом, стремясь порвать отношения с Москвой и Минском, западные политики доходят даже до того, что готовы разобрать железнодорожные пути. "Это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, - пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать", - отметил Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил возможность полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. Комментируя слова главы балтийской республики, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвии шпалы нужны для топки.