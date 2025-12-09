Кошта: финансирование Киева в 2026-2027 годах станет главной темой саммита ЕС

Глава Европейского совета опубликовал письмо для лидеров стран сообщества, в котором пригласил на встречу 18-19 декабря для обсуждения этого вопроса

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Финансирование Украины в 2026-2027 годах, для чего Еврокомиссия предлагает экспроприировать замороженные активы России, станет главной темой саммита ЕС 18-19 декабря. Об этом говорится в открытом пригласительном письме, которое отправил глава Европейского совета Антониу Кошта лидерам стран сообщества.

"Мы начнем с дискуссии по Украине, - написал он. - На Европейском совете в октябре мы обязались обеспечить финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в том числе для ее военных и оборонных усилий. На следующей встрече мы должны решить, основываясь на подготовительной работе, как выполнить это обязательство". Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ведет эту подготовительную работу, заявила, что приоритетной задачей возглавляемого ею органа является "репарационный кредит", под который она хочет изъять все €210 млрдактивов ЦБ РФ, блокированных в Европе.

В своем письме Кошта также подчеркнул, что лидеры ЕС намерены обсудить, "как укрепить переговорную позицию Украины и защитить интересы ЕС", для чего они вновь поднимут вопрос того, "как усилить давление на Россию". Участники саммита также рассмотрят ход реализации программы повышения боеготовности ЕС в рамках подготовки к противостоянию с Россией и Белоруссией к 2030 году, отметил Кошта.

Главы государств рассмотрят и новый семилетний рамочный бюджетный план Евросоюза на 2028-2034 годы, "подготовка которого должна закончиться к концу следующего года". Также они намерены обсудить процесс расширения ЕС и отношения Евросоюза со странами Ближнего Востока.