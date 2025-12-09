Власти Газы сообщили о недостатке гуманитарной помощи после прекращения огня

В анклав поступило менее 40% от оговоренного объема

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Жители сектора Газа по-прежнему остро нуждаются в гуманитарной помощи, с момента вступления в силу режима прекращения огня в анклав поступило менее 40% от оговоренного объема гуманитарных грузов. С таким утверждением выступила пресс-служба властей Газы.

Согласно сообщению, опубликованному в ее Telegram-канале, "за 60 дней [действия режима прекращения огня] в сектор въехало всего 13 511 грузовиков из оговоренных 36 000, то есть в среднем всего 226 машин в день из необходимых 600". Таким образом, в Газу поступило "не более 38%" от согласованного объема помощи, вследствие чего в палестинском анклаве сохраняется нехватка продовольствия, медикаментов и питьевой воды. Наиболее сложное положение наблюдается с топливом. Из-за дефицита горючего работа больниц, пекарен, водоочистных и канализационных станций оказалась практически парализована.

Власти Газы возложили на Израиль ответственность за "ухудшающуюся гуманитарную ситуацию" в секторе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, составило около 70 тыс., более 171 тыс. получили ранения.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.