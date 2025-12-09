FT: США могут сблизиться с Россией и отдалиться от НАТО

По словам политического обозревателя Гидеона Рахмана, Стратегия нацбезопасности кажется "едва завуалированной угрозой": либо ЕС отказывается от политики, которая не соответствует интересам Белого дома, либо США пересмотрят свою поддержку НАТО

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Стратегия национальной безопасности США разработана с целью давления на Европу, в противном случае Вашингтон будет и дальше сближаться с Россией, отдаляясь от НАТО. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.

Он считает, что США стремятся надавить на ЕС и добиться согласия по важным для вашингтонской администрации вопросам, включая заключение мирного соглашения с Россией и прекращение попыток Европы регулировать американские технологические компании. Рахман пишет, что Стратегия национальной безопасности кажется "едва завуалированной угрозой": либо ЕС отказывается от политики, которая не соответствует интересам Белого дома, либо США пересмотрят свою поддержку НАТО.

"Если довести эту мысль до логического завершения, это может привести к тому, что США выйдут из НАТО, будут сторониться нынешних правительств Европы и будут постоянно сближаться с Россией", - считает обозреватель.

Как отмечала 8 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия надеется, что новая американская Стратегия нацбезопасности окажет на европейскую "партию войны" отрезвляющее воздействие.